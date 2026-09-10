'वेटिंग है' का ट्रेलर हुआ रिलीज, धोखाधड़ी वाली ड्रामा-कॉमेडी का हुआ खुलासा
'वेटिंग है' का ट्रेलर अभी-अभी आया है और यह एक नए रेलवे पुलिस ऑफिसर सुगम मिश्रा (दिव्येंदु शर्मा) की कहानी दिखाता है।
वे पटना में हुए एक तत्काल टिकट घोटाले को सुलझाने की अपनी पहली बड़ी कोशिश में जुटे हैं।
इस दौरान वे अपनी पत्नी प्रियांशी (हर्षिता गौर) के साथ अपने रिश्ते को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीरीज में सस्पेंस और कॉमेडी का मजेदार मेल है, जिससे रेलवे घोटालों की यह दुनिया भी काफी दिलचस्प लग रही है।
भुवन का सॉफ्टवेयर बना अवैध धंधे का जरिया
भुवन अरोड़ा ने अफरोज हमसा का किरदार निभाया है, जो एक कंप्यूटर जीनियस है। टिकट बुक करने के लिए बनाया गया उसका सॉफ्टवेयर गलती से एक बड़े अवैध धंधे को बढ़ावा दे देता है, क्योंकि उसके चाचा (विजय मौर्या) इस टेक्नोलॉजी में कमाई का एक बड़ा मौका देख लेते हैं।
कहानी में हमसा की तकनीकी समझ और सुगम के पक्के इरादों के बीच एक जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी।
कुमद मिश्रा, सुनीता राजवर और यशपाल शर्मा भी इसमें अहम भूमिकाओं में हैं।
'वेटिंग है' प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर 16 सितंबर, 2026 को रिलीज होगी, तो अगर आपको क्राइम और कॉमेडी वाली कहानियां पसंद हैं, तो इसे अपनी लिस्ट में जोड़ना न भूलें।