'वेटिंग है' का ट्रेलर हुआ रिलीज, धोखाधड़ी वाली ड्रामा-कॉमेडी का हुआ खुलासा

भुवन अरोड़ा ने अफरोज हमसा का किरदार निभाया है, जो एक कंप्यूटर जीनियस है। टिकट बुक करने के लिए बनाया गया उसका सॉफ्टवेयर गलती से एक बड़े अवैध धंधे को बढ़ावा दे देता है, क्योंकि उसके चाचा (विजय मौर्या) इस टेक्नोलॉजी में कमाई का एक बड़ा मौका देख लेते हैं।

कहानी में हमसा की तकनीकी समझ और सुगम के पक्के इरादों के बीच एक जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी।

कुमद मिश्रा, सुनीता राजवर और यशपाल शर्मा भी इसमें अहम भूमिकाओं में हैं।

'वेटिंग है' प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर 16 सितंबर, 2026 को रिलीज होगी, तो अगर आपको क्राइम और कॉमेडी वाली कहानियां पसंद हैं, तो इसे अपनी लिस्ट में जोड़ना न भूलें।