'बिग बॉस 20': एक्स गर्लफ्रेंड उदिति सिंह के सामने आएंगे करण वाही? बोले- कम से कम इस साल तो नहीं
करण वाही ने ‘बिग बॉस 20’ में अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री की अफवाहों पर सफाई दी है। दरअसल, उन्होंने सोशल मीडिया पर UNO के वाइल्ड कार्ड की एक पोस्ट शेयर किया थी, जिसके बाद उनके शो में आने की चर्चा शुरू हो गई। इसकी एक वजह यह भी थी कि उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड उदिति सिंह पहले से शो का हिस्सा हैं। हालांकि, करण ने इंस्टाग्राम के सवाल-जवाब सेशन में साफ किया कि उनकी पोस्ट सिर्फ UNO खेलने से जुड़ी थी और इसका ‘बिग बॉस’ से कोई संबंध नहीं था।
इस साल तो बिल्कुल नहीं आएंगे करण
करण वाही ने फैंस से कहा कि वो उनके पोस्ट को लेकर ज्यादा न सोचें। उन्होंने साफ कर दिया कि वह ‘बिग बॉस’ में नहीं आ रहे हैं, कम से कम इस साल तो नहीं, वहीं उदिति सिंह ने भी इस चर्चा पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि वो काफी पहले ही आगे बढ़ चुकी हैं और अब उनका पूरा ध्यान अपने खेल पर है। उदिति ने कहा कि अगर करण शो में आते भी है तो वो उन्हें बाकी प्रतियोगियों की तरह ही देखेंगी।