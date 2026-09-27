'बिग बॉस 20': एक्स गर्लफ्रेंड उदिति सिंह के सामने आएंगे करण वाही? बोले- कम से कम इस साल तो नहीं

करण वाही ने ‘बिग बॉस 20’ में अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री की अफवाहों पर सफाई दी है। दरअसल, उन्होंने सोशल मीडिया पर UNO के वाइल्ड कार्ड की एक पोस्ट शेयर किया थी, जिसके बाद उनके शो में आने की चर्चा शुरू हो गई। इसकी एक वजह यह भी थी कि उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड उदिति सिंह पहले से शो का हिस्सा हैं। हालांकि, करण ने इंस्टाग्राम के सवाल-जवाब सेशन में साफ किया कि उनकी पोस्ट सिर्फ UNO खेलने से जुड़ी थी और इसका ‘बिग बॉस’ से कोई संबंध नहीं था।