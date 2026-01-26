LOADING...
एआर रहमान की 'सांप्रदायिक' टिप्पणी पर वहीदा रहमान बोलीं- ये देश हमारा है, खुश रहो
वहीदा रहमान ने एआर रहमान की 'सांप्रदायिक' टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी

एआर रहमान की 'सांप्रदायिक' टिप्पणी पर वहीदा रहमान बोलीं- ये देश हमारा है, खुश रहो

लेखन ज्योति सिंह
Jan 26, 2026
06:44 pm
क्या है खबर?

ऑस्कर विजेता संगीताकर एआर रहमान ने जब से बॉलीवुड में 'सांप्रदायिक भेदभाव' को लेकर टिप्पणी की है, लोग उनपर कटाक्ष करने का एक मौका नहीं छोड़ रहे। कुछ ऐसे अभिनेता भी हैं, जिन्होंने सामने आकर संगीतकार के प्रति समर्थन व्यक्त किया। अब दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान ने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की छोटी-बड़ी बातें देश में होती रहती हैं। वह ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं।

प्रतिक्रिया

वहीदा रहमान बोलीं- काम में ऊपर नीचे होता रहता है, ये नई बात नहीं

स्क्रीन से बातचीत में अभिनेत्री ने कहा, "तो फिर किस पर विश्वास करें और कितना करें? अगर यह सच है या नहीं, तो हमें इसमें क्यों पड़ना चाहिए? कम से कम मेरी उम्र में तो मैं किसी से उलझना नहीं चाहती। शांति से रहो, यह हमारा देश है, खुश रहो, मैं बस यही कह सकती हूं। काम ऊपर-नीचे होता रहता है। एक उम्र के बाद, लोग कहते हैं कि किसी नए या अलग व्यक्ति को लाना। ये नई बात नहीं।"

टिप्पणी

एआर रहमान की इस टिप्पणी से छिड़ा विवाद

BBC एशियन नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में संगीतकार ने कहा था कि लोग अब क्रिएटिव नहीं रहे हैं। उनके पास फैसला लेने की शक्ति आ गई है। उन्होंने कहा था कि "सांप्रदायिक मुद्दा हो सकता है", जिसके कारण फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कम काम मिल रहा है। इस टिप्पणी पर लोगों से तीखी प्रतिक्रिया मिलने के बाद संगीतकार ने स्पष्टीकाण भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इरादों को कभी-कभी गलत समझा जा सकता है।

