एआर रहमान की 'सांप्रदायिक' टिप्पणी पर वहीदा रहमान बोलीं- ये देश हमारा है, खुश रहो

वहीदा रहमान बोलीं- काम में ऊपर नीचे होता रहता है, ये नई बात नहीं

स्क्रीन से बातचीत में अभिनेत्री ने कहा, "तो फिर किस पर विश्वास करें और कितना करें? अगर यह सच है या नहीं, तो हमें इसमें क्यों पड़ना चाहिए? कम से कम मेरी उम्र में तो मैं किसी से उलझना नहीं चाहती। शांति से रहो, यह हमारा देश है, खुश रहो, मैं बस यही कह सकती हूं। काम ऊपर-नीचे होता रहता है। एक उम्र के बाद, लोग कहते हैं कि किसी नए या अलग व्यक्ति को लाना। ये नई बात नहीं।"