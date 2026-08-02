'रामायण' के लिए विवेक ओबेरॉय ने पेश की मिसाल, कैंसर से पीड़ित बच्चों के इलाज में जाएगी उनकी पूरी फीस

विवेक ओबेरॉय ने अपने इस फैसले पर बात करते हुए कहा, "मुझे इस फिल्म के लिए एक भी पैसा नहीं चाहिए। मैं अपनी फीस कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद में लगाना चाहता हूं, क्योंकि यह नेक काम मेरे दिल के बहुत करीब है।"

वो इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उनका मानना है कि 'रामायण' भारतीय सिनेमा को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाएगी।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पहला भाग दिवाली 2026 में और दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा। फिल्म में साई पल्लवी (माता सीता), रवि दुबे (लक्ष्मण) और सनी देओल (भगवान हनुमान) के किरदार में नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर कपूर को इस रोल के लिए 150 करोड़ रुपये मिल रहे हैं।