'रामायण' के लिए विवेक ओबेरॉय ने पेश की मिसाल, कैंसर से पीड़ित बच्चों के इलाज में जाएगी उनकी पूरी फीस
अभिनेता विवेक ओबेरॉय जल्द ही नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही बड़े बजट की फिल्म 'रामायण' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम करते हुए अपनी फीस न लेने का फैसला किया है।
विवेक इस फिल्म से मिलने वाली अपनी पूरी फीस कैंसर पीड़ित बच्चों के इलाज और मदद के लिए दान करेंगे, क्योंकि ये नेक काम उनके दिल के बेहद करीब है। आपको बता दें कि इस महाकाव्य पर बन रही फिल्म में रणबीर कपूर और यश भी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे।
'रामायण' के लिए रणबीर कपूर की फीस 150 करोड़
विवेक ओबेरॉय ने अपने इस फैसले पर बात करते हुए कहा, "मुझे इस फिल्म के लिए एक भी पैसा नहीं चाहिए। मैं अपनी फीस कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद में लगाना चाहता हूं, क्योंकि यह नेक काम मेरे दिल के बहुत करीब है।"
वो इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उनका मानना है कि 'रामायण' भारतीय सिनेमा को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाएगी।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पहला भाग दिवाली 2026 में और दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा। फिल्म में साई पल्लवी (माता सीता), रवि दुबे (लक्ष्मण) और सनी देओल (भगवान हनुमान) के किरदार में नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर कपूर को इस रोल के लिए 150 करोड़ रुपये मिल रहे हैं।