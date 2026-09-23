विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान के एंटी-ट्रोलिंग बयानों का किया समर्थन, कही ये बात

विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें सलमान ने ऑनलाइन ट्रॉलिंग और बॉडी-शेमिंग पर अपनी बात रखी थी।

'कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन' के एक इवेंट में विवेक ने सलमान की 'बिग बॉस 20' में कही बात का ही समर्थन किया।

सलमान ने तब कहा था कि सकारात्मक रहो और नकारात्मकता मत फैलाओ। इससे पहले सलमान ने कटरीना कैफ के बढ़ते वजन को लेकर बचाव किया था।

उन्होंने याद दिलाया था, "प्रेग्नेंसी के बाद सबका वजन बढ़ जाता है। जब वह फिर से फिल्मों में आएंगी, तो अपनी पुराने शरीर में वापस आ जाएंगी। अभी वह अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती हैं।"