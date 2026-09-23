विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान के एंटी-ट्रोलिंग बयानों का किया समर्थन, कही ये बात
विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें सलमान ने ऑनलाइन ट्रॉलिंग और बॉडी-शेमिंग पर अपनी बात रखी थी।
'कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन' के एक इवेंट में विवेक ने सलमान की 'बिग बॉस 20' में कही बात का ही समर्थन किया।
सलमान ने तब कहा था कि सकारात्मक रहो और नकारात्मकता मत फैलाओ। इससे पहले सलमान ने कटरीना कैफ के बढ़ते वजन को लेकर बचाव किया था।
उन्होंने याद दिलाया था, "प्रेग्नेंसी के बाद सबका वजन बढ़ जाता है। जब वह फिर से फिल्मों में आएंगी, तो अपनी पुराने शरीर में वापस आ जाएंगी। अभी वह अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती हैं।"
विवेक 'रामायण' के किरदार की तैयारी में हैं व्यस्त
विवेक और सलमान के रिश्ते भले ही साल 2003 से ठीक नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार विवेक ने सिर्फ मुद्दे की बात की और अपने पुराने झगड़ों को किनारे रख दिया।
काम की बात करें तो, विवेक, नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर और साई पल्लवी के साथ एक अहम किरदार निभाने की तैयारी कर रहे हैं।
यह फिल्म 2026 और 2027 की दिवाली पर रिलीज होने वाली है। देखकर लगता है कि विवेक आजकल बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं।