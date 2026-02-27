फिल्म 'स्पिरिट' से विवेक ओबेरॉय का पहला पोस्टर जारी, हाथ में तलवार थामे लगे दमदार

पोस्टर

हाथ में तलवार, मुंह में सिगार विवेक का पहला लुक दमदार

'स्पिरिट' से विवेक का पहला लुक जारी करते हुए कैप्शन दिया गया, 'अंधेरे में छिपा एक रहस्य और वो आंखें जो सबसे गहरे राज़ याद रखती हैं।' एक हाथ में तलवार, मुंह में सिगार और लंबे बालों के साथ लगाए काले चश्मे में अभिनेता का लुक दमदार है। वह बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे। पोस्टर में नशा करते एक लड़की भी दिखाई गई है। बता दें, 'स्पिरिट' पैन-इंडिया फिल्म है जिसे हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।