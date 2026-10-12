रवि तेजा और विवेक अथरेया की फिल्म 'द टाइटल डॉक्यूमेंटरी' का हुआ ऐलान
मनोरंजन
निर्देशक विवेक अथरेया की नई तेलुगु फिल्म का एक छोटा वीडियो सामने आया है, जिसका नाम 'द टाइटल डॉक्यूमेंटरी' है।
इस फिल्म में अभिनेता रवि तेजा मुख्य भूमिका में हैं। यह वीडियो दर्शकों को फिल्म के क्राइम, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा के मेल की पहली झलक दिखा रहा है।
विवेक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रवि के साथ अनस्वरा राजन, प्रियंका मोहन, जेडी चक्रवर्ती और तरुण भास्कर भी अहम किरदारों में हैं।
विवेक के साथ पहली बार काम करेंगे रवि
यह रवि की 78वीं फिल्म है और वे पहली बार विवेक के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म के लॉन्च इवेंट में हैदराबाद में वी वी विनायक और शिवा निर्वाणा जैसे कई बड़े नाम शामिल हुए और उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया।
इस डॉक्यूमेंटरी में जडेजा (अनिल करेला) और रॉबिन (रवि एंथोनी) जैसे दिलचस्प किरदारों को भी दिखाया गया है।