रवि तेजा और विवेक अथरेया की फिल्म 'द टाइटल डॉक्यूमेंटरी' का हुआ ऐलान

निर्देशक विवेक अथरेया की नई तेलुगु फिल्म का एक छोटा वीडियो सामने आया है, जिसका नाम 'द टाइटल डॉक्यूमेंटरी' है।

इस फिल्म में अभिनेता रवि तेजा मुख्य भूमिका में हैं। यह वीडियो दर्शकों को फिल्म के क्राइम, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा के मेल की पहली झलक दिखा रहा है।

विवेक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रवि के साथ अनस्वरा राजन, प्रियंका मोहन, जेडी चक्रवर्ती और तरुण भास्कर भी अहम किरदारों में हैं।