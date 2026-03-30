'धुरंधर 2' की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए विवेक अग्निहोत्री, कही ये बात

तारीफ

विवेक अग्निहोत्री ने पोस्ट में बांधे तारीफों के पुल

फिल्म निर्माता ने लिखा, 'आदित्य धर, मुझे सचमुच नहीं पता कि क्या कहूं... मैं जो कुछ भी जोड़ूंगा, वह उस बात पर शोर मचाएगा जो पहले से ही अपने आप में सबकुछ कह रही है। मैं आपको कॉल करना बेहतर समझूंगा। सभी ने असाधारण काम किया है। लेकिन मैं विशेष रूप से 2 कम चर्चित प्रतिभाओं को स्वीकार करना चाहता हूं जिन्होंने फिल्म को ऊंचा उठाया है: 1. विकास नौलखा की सिनेमेटोग्राफी, और 2. @sainisjohray 'धुरंधर' का असाधारण प्रोडक्शन डिजाइन।'