विवेक अग्निहोत्री सोशल मीडिया पर आलाेचनाओं में घिरे

विवेक अग्निहोत्री ने हटाया दिवाली रॉकेट वाला पोस्ट, बोले- गुस्से की वजह नहीं बनना चाहता

लेखन ज्योति सिंह 10:01 am Nov 10, 202610:01 am

क्या है खबर?

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने दिवाली के अगले दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर चर्चा बटोरी। अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया था कि त्योहार के अवसर पर एक राॅकेट उनके घर की बालकनी में घुस आया जिससे वहां मौजूद सोफे में आग लगते-लगते बची। उन्होंने मुंबई की मेयर रितु तावड़े को पोस्ट टैग करते हुए नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठाए थे। हालांकि, अब अग्निहोत्री ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया है, जिसका कारण आलोचनाएं है।