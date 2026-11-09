विवेक अग्निहोत्री के घर में बड़ा हादसा टला

विवेक अग्निहोत्री के घर में घुसा दिवाली का रॉकेट, फिल्मेकर ने मांगी जवाबदेही

लेखन ज्योति सिंह 05:42 pm Nov 09, 202605:42 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने दिवाली के दौरान सुरक्षा के उल्लंघनों पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें अपने घर में रखे एक सोफे की झलक दिखाई है। दिवाली पर जलाया गया रॉकेट उससे टकरा गया था। अग्निहोत्री ने कहा कि उनके पालतू कुत्तों ने समय रहते परिवार को अलर्ट कर दिया था। इससे उन्हें एक गंभीर दुर्घटना से बचने में मदद मिली। उन्होंने इस लापरवाही को लेकर जवाबदेही की मांग की है।