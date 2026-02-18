विवेक अग्निहोत्री ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर फिल्म बनाने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी

'ऑपरेशन सिंदूर' पर फिल्म बना रहे विवेक अग्निहोत्री? निर्देशक ने खबरों पर दी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 08:08 pm Feb 18, 202608:08 pm

क्या है खबर?

'कश्मीर फाइल्स' के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री अपनी आगामी परियोजना को लेकर चर्चा में आ गए हैं। खबर है कि वह भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आधारित एक फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए उन्होंने टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार से हाथ मिलाया है। पिंकविला की एक रिपोर्ट में बताया गया कि यह परियोजना "पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में आतंकी ठिकानों पर भारत के सैन्य हमलों के कोडनेम" से प्रेरित होगी। इन चर्चाओं पर अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया दी है।