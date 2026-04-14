'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए वरुण धवन पर विवेक अग्निहोत्री की नजर? बातचीत का दौर जारी

बातचीत

वरुण धवन के साथ अग्निहोत्री की बातचीत जारी

बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में सूत्र ने बताया, "वरुण को 'ऑपरेशन सिंदूर' का प्रस्ताव दिया गया है और अभिनेता ने मुख्य भूमिका निभाने में दिलचस्पी दिखाई है। भूषण कुमार और विवेक अग्निहोत्री फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए वरुण के पास गए थे और अभिनेता ने विषय में शुरुआती दिलचस्पी दिखाई। उम्मीद है कि वह जल्द ही पूरी कहानी सुनेंगे और फिर इस पर फैसला लेंगे।" इस अपडेट ने बेशक वरुण के फैंस को उत्साहित होने का मौका दिया है।