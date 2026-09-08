'विश्वनाथ एंड संस' की OTT रिलीज की जानकारी आई सामने, जानें कब और कहां देखें फिल्म?

2026 में 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली सूर्या की यह दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, इससे पहले उनकी 'करुप्पू' ने भी इतनी ही कमाई की थी।

फिल्म की कहानी एक माहिर निशानेबाज के बारे में है, जो निजी परेशानियों और प्रोफेशनल दबावों के बीच जूझ रहा है। इस फिल्म में राधिका सरतकुमार और रवीना टंडन भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगी।

रवीना तो 2 दशक से भी ज्यादा समय बाद किसी तमिल फिल्म में वापसी कर रही हैं। नेटफ्लिक्स ने सूर्या के किरदार का परिचय देते हुए बताया है कि "संजय विश्वनाथ से मिलिए- वह एक एथलीट, अरबपति, परोपकारी और एक प्यारे पिता हैं।"

ऐसे में फिल्म में एक्शन और इमोशन का मिलाजुला तड़का देखने को मिलेगा।