'कन्नप्पा' करने जा रही है 27 जून को फिर से वापसी, क्या इस बार चलेगा बॉक्स ऑफिस पर जादू?
मनोरंजन
विष्णु मांचू की भक्ति फिल्म 'कन्नप्पा' 27 जून को दोबारा रिलीज होने वाली है।
निर्माताओं ने एक नया पोस्टर साझा किया है, जिसमें विष्णु, शिव लिंगम को बड़ी ही सच्ची भावनाओं के साथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं।
फिल्म की दोबारा रिलीज का एलान सोशल मीडिया पर किया गया है।
'कन्नप्पा' ने पहले दिन कमाए 9 करोड़ रुपये
यह फिल्म थिन्नडु की आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है और इसमें प्रभास, मोहनलाल, अक्षय कुमार और मोहन बाबू जैसे सितारों के साथ विष्णु भी मुख्य भूमिका में हैं।
वहीं प्रीति मुखुंदहन ने नेमाला का किरदार निभाया है। शेल्डन चाउ के विजुअल्स और स्टीफन देवसी के संगीत को लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन फिल्म देखने के बाद दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं।
घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले दिन 9 करोड़ की नेट कमाई की, लेकिन कम ऑक्यूपेंसी की वजह से बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को संघर्ष करना पड़ा।