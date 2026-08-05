जानिए विशाल की बतौर निर्देशक पहली फिल्म कब होगी रिलीज?

टीजर में विशाल एक कॉर्पोरेट आदमी, एक गैंगस्टर और एक बूढ़े हत्यारे जैसे कई अलग-अलग किरदारों में नजर आए हैं।

इससे लगता है कि फिल्म की कहानी में कई परतें होंगी। फिल्म में अंजलि और दुशारा विजयन भी अहम भूमिकाओं में हैं।

खास बात ये है कि शूटिंग के बीच में ही विशाल ने रवि अरसु से निर्देशन की जिम्मेदारी ले ली थी। हालांकि, कहानी का श्रेय रवि को ही दिया गया है।

इस फिल्म को सुपर गुड फिल्म्स निर्मित किया है, जो उनके प्रोडक्शन हाउस की 99वीं फिल्म है। फिल्म का संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने तैयार किया है।