नेपाल-असम बाढ़ पीड़ितों के लिए गाएंगे विशाल मिश्रा, कॉन्सर्ट की पूरी कमाई होगी दान

गायक विशाल मिश्रा नेपाल और असम में आई भीषण बाढ़ के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने एक चैरिटी कॉन्सर्ट करने का फैसला किया है। इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा, "एक-एक पैसा बाढ़ पीड़ितों और प्रभावित लोगों तक ही पहुंचेगा, मैं आपको इसका यकीन दिलाता हू।"

नेपाल में आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 600 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 2,500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें 300 से भारतीय भी शामिल हैं। भूस्खलन की वजह से राहत और बचाव का काम और भी मुश्किल हो गया है।