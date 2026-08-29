नेपाल-असम बाढ़ पीड़ितों के लिए गाएंगे विशाल मिश्रा, कॉन्सर्ट की पूरी कमाई होगी दान
गायक विशाल मिश्रा नेपाल और असम में आई भीषण बाढ़ के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने एक चैरिटी कॉन्सर्ट करने का फैसला किया है। इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा, "एक-एक पैसा बाढ़ पीड़ितों और प्रभावित लोगों तक ही पहुंचेगा, मैं आपको इसका यकीन दिलाता हू।"
नेपाल में आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 600 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 2,500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें 300 से भारतीय भी शामिल हैं। भूस्खलन की वजह से राहत और बचाव का काम और भी मुश्किल हो गया है।
पहल पर रुबीना दिलैक और सेलिना जेटली ने जताया समर्थन
विशाल के इस कदम की टीवी अभिनेत्री रुबीना दिलैक ने जमकर तारीफ की और उनके प्रयासों को सराहनीय बताया, वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने भी दिल वाला इमोजी साझा कर अपना समर्थन जताया।
इस कॉन्सर्ट से होने वाली पूरी कमाई सीधे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दी जाएगी। कॉन्सर्ट की तारीखों और टिकटों के बारे में जल्द ही आधिकारिक ऐलान किया जाएगा।।