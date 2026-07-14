विशाल कृष्णा का होने वाला है धमाकेदार अगस्त, 29 को धंसिका संग शादी; 'मकुटम' से निर्देशन का आगाज
अभिनेता विशाल कृष्णा के लिए यह महीना कई बड़ी वजहों से खास है। एक तरफ वे 29 अगस्त को साई धंसिका के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर वे अपनी पहली फिल्म 'मकुटम' से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं।
एक्शन स्टार के तौर पर 2 दशक बिताने के बाद, विशाल अब एक बार फिर फिल्ममेकिंग की दुनिया में लौट रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सहायक निदेशक के तौर पर ही की थी। फिल्म 'मकुटम' में 3 मुख्य किरदार हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अनूठी खासियत और भावनात्मक गहराई देखने को मिलेगी।
विशाल ने 'शिवा' से मिली प्रेरणा का श्रेय राम को दिया
विशाल बताते हैं कि राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'शिवा' ने उन्हें निर्देशन के लिए काफी प्रेरित किया था। उन्होंने अर्जुन सर जैसे कई निर्देशकों से भी बहुत कुछ सीखा है, जिसने उनकी शैली को आकार दिया।
आंध्र प्रदेश, खासकर राजमुंदरी में अपनी फिल्म की शूटिंग करना विशाल के लिए बेहद खास रहा। भले ही वे तमिलनाडु में पले-बढ़े, लेकिन इस शूटिंग से उन्हें अपनी तेलुगु जड़ों से दोबारा जुड़ने का मौका मिला।
उन्होंने तेलुगु दर्शकों का उनके प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। साथ ही, विशाल ने बताया कि उनकी मंगेतर धंसिका इस मुश्किल दौर में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी रही हैं, जब वे फिल्म के काम और शादी की तैयारियों के बीच तालमेल बिठा रहे थे।