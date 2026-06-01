बदलाव

शारीरिक बल बढ़ाने का प्रशिक्षण ले रहे विशाल जेठवा

'शक्ति शालिनी' के लिए विशाल जिम में दिन-रात मेहनत करते हुए अपना पसीना बहा रहे हैं। उनसे जुड़े करीबी सूत्र ने कहा, "विशाल इस भूमिका के लिए लगातार शारीरिक बल बढ़ाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह तैयारी 'शक्ति शालिनी' के लिए है , जिसमें अभिनेता को अपने किरदार के लिए शारीरिक बल बढ़ाना जरूरी है। पिछले कुछ महीनों में उनका यह बदलाव धीरे-धीरे दिखने लगा है।" खुद अभिनेता ने कहा कि वह इस प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं।