विशाल जेठवा बनेंगे हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा? इस फिल्म में होंगे शामिल

'शक्ति शालनी' में होगी विशाल जेठवा की एंट्री

लेखन ज्योति सिंह 12:58 pm Feb 06, 202612:58 pm

क्या है खबर?

मैडॉक फिल्म्स ने अपने हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स के तहत 'स्त्री फ्रैंचाइजी' और 'भेड़िया' जैसी कई फिल्में दी हैं। 2025 में आयुष्मान खुराना अभिनीत 'थामा' की रिलीज के साथ ही उसने अगली फिल्म 'शक्ति शालनी' का ऐलान किया था, जिसमें मुख्य किरदार अनीत पड्‌डा को मिला है। अनीत को इससे पहले 'सैयारा' में देखा गया था जिसने उन्हें रातों-रात लोकप्रिय बना दिया। फिलहाल, 'शक्ति शालनी' पर नया अपडेट आ रहा है, जिसके मुताबिक विशाल जेठवा इसका हिस्सा बन गए हैं।