'मगुडम' की OTT रिलीज की तारीख का हुआ खुलासा, जानें कहां देख सकते हैं?
विशाल की बतौर निर्देशक पहली फिल्म 'मगूडम' 11 सितंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर आ रही है। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
यह तमिल एक्शन ड्रामा (जो तेलुगु में भी देखी जा सकती है) असल में गैंगस्टर लिंगा (विशाल का किरदार) और उनके अलग रह रहे बेटे किरुबा की कहानी है।
एक अचानक आई मुसीबत उनकी शांत जिंदगी में उथल-पुथल मचा देती है।
'मगूडम' में होगी लिंगा और किरुबा की कहानी
'मगूडम' की असल कहानी लिंगा और किरुबा के दोबारा करीब आने और एक साझा दुश्मन से लड़ने की है।
फिल्म में दुशारा विजयन, अंजलि, जॉन विजय, जयप्रकाश और थंबी रमैया जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं।
रवि अरसु ने इसकी कहानी लिखी है, जबकि जीवी प्रकाश कुमार ने संगीत दिया है। रिचर्ड एम नाथन और अभिनन्दन रामानुजम की शानदार सिनेमैटोग्राफी इस फिल्म को बेहतरीन बनाती है।
यह फिल्म भावुक पलों और ढेर सारे एक्शन का बेहतरीन मेल है, वीकेंड पर इसे देखना एक शानदार अनुभव हो सकता है।