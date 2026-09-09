'मगुडम' की OTT रिलीज की तारीख का हुआ खुलासा, जानें कहां देख सकते हैं?

'मगूडम' की असल कहानी लिंगा और किरुबा के दोबारा करीब आने और एक साझा दुश्मन से लड़ने की है।

फिल्म में दुशारा विजयन, अंजलि, जॉन विजय, जयप्रकाश और थंबी रमैया जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं।

रवि अरसु ने इसकी कहानी लिखी है, जबकि जीवी प्रकाश कुमार ने संगीत दिया है। रिचर्ड एम नाथन और अभिनन्दन रामानुजम की शानदार सिनेमैटोग्राफी इस फिल्म को बेहतरीन बनाती है।

यह फिल्म भावुक पलों और ढेर सारे एक्शन का बेहतरीन मेल है, वीकेंड पर इसे देखना एक शानदार अनुभव हो सकता है।