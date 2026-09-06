स्टीव जॉब्स से नीम करोली बाबा तक: एक अनोखी रिसर्च, जिसने 'हनुमान अंश' को पहुंचाया दुनियाभर

‘हनुमान अंश’ के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। फिल्म की शुरुआत मुंबई की 21 साल की छात्रा अनुप्रिया नगर के यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट से हुई थी। अर्थशास्त्र की क्लास के लिए स्टीव जॉब्स पर रिसर्च करते समय उन्हें नीम करोली बाबा से उनके जुड़ाव के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने बाबा के जीवन और शिक्षाओं पर गहराई से रिसर्च शुरू की। ब्रिटेन से पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुप्रिया ने विशाल चतुर्वेदी के साथ काम किया। दोनों ने करीब 1 साल तक चित्रकूट और वृंदावन जैसी जगहों पर जाकर फिल्म की कहानी पर रिसर्च की। इस फिल्म में शोभिनव सत्या मुख्य भूमिका में हैं।