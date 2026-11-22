'हनुमान अंश': 2 करोड़ से 400 करोड़ तक के सफर के बाद भी क्यों निराश हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी?
निर्देशक विशाल चतुर्वेदी फिल्म इंडस्ट्री से नाराज हैं। उनकी फिल्म 'हनुमान अंश' महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी। 7 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बावजूद निर्देशक का कहना है कि किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उनकी फिल्म की तारीफ नहीं की और ना ही उनकी इस कामयाबी को सराहा। इसे लेकर उन्होंने बेहद निराशा जताई है।
'हनुमान अंश' को मिला दर्शकों का प्यार
एक तरफ जहां फिल्म इंडस्ट्री ने 'हनुमान अंश' की सफलता पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, वहीं दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। फिल्म में नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक यात्रा और उनके प्रेम व सेवा के संदेश को दिखाया गया है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का कहना है कि उनके लिए दर्शकों का प्यार और समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है। यs फिल्म उनकी किताब 'डिवाइन डेटूर: दैट चेंज्ड माय लाइफ' पर आधारित है। फिल्म 2 नवंबर से सोनी LIV पर स्ट्रीम होगी।