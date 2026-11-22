एक तरफ जहां फिल्म इंडस्ट्री ने 'हनुमान अंश' की सफलता पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, वहीं दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। फिल्म में नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक यात्रा और उनके प्रेम व सेवा के संदेश को दिखाया गया है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का कहना है कि उनके लिए दर्शकों का प्यार और समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है। यs फिल्म उनकी किताब 'डिवाइन डेटूर: दैट चेंज्ड माय लाइफ' पर आधारित है। फिल्म 2 नवंबर से सोनी LIV पर स्ट्रीम होगी।