'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस पर रही धूम, कमा डाले इतने करोड़

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी भक्ति ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' अब सिनेमाघरों में अपना सफर खत्म कर रही है।

फिल्म ने दुनियाभर में करीब 439 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म ने पहले दिन तो सिर्फ 8 लाख रुपये से धीमी शुरुआत की थी, लेकिन धीरे-धीरे इसने रफ्तार पकड़ी।

11वें हफ्ते में भी यह लगभग 2 करोड़ रुपये कमा रही थी। यही वजह है कि यह उन चुनिंदा फिल्मों में से एक बन गई है, जो इतने लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही।