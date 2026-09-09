चुपचाप आई और छा गई 'हनुमान अंश', 2 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 169 करोड़ रुपये
मनोरंजन
विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी और नीम करोली बाबा से प्रेरित आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' खामोशी से ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी है।
इसमें शोभिनव सत्या और विहान शेज जैसे कम जाने-पहचाने कलाकार हैं, इसके बावजूद इसने महज 33 दिनों में भारत में 169.20 करोड़ का कारोबार कर लिया है।
2 करोड़ के बजट में बनी 'हनुमान अंश'
यह फिल्म सिर्फ 2 करोड़ के बहुत छोटे बजट में बनी है। रिलीज के पहले हफ्ते में 'हनुमान अंश' ने धीमी शुरुआत की थी और केवल 1.08 करोड़ ही जमा कर पाई थी, लेकिन फिर दर्शकों के बीच इसकी जबरदस्त चर्चा फैल गई।
चौथे हफ्ते तक इसने 61 करोड़ बटोर लिए और पांचवें हफ्ते के अंत तक 49.25 करोड़ का और कारोबार किया।
इस तरह, इसकी कुल कमाई इसकी लागत से 70 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है!