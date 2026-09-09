चुपचाप आई और छा गई 'हनुमान अंश', 2 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 169 करोड़ रुपये

यह फिल्म सिर्फ 2 करोड़ के बहुत छोटे बजट में बनी है। रिलीज के पहले हफ्ते में 'हनुमान अंश' ने धीमी शुरुआत की थी और केवल 1.08 करोड़ ही जमा कर पाई थी, लेकिन फिर दर्शकों के बीच इसकी जबरदस्त चर्चा फैल गई।

चौथे हफ्ते तक इसने 61 करोड़ बटोर लिए और पांचवें हफ्ते के अंत तक 49.25 करोड़ का और कारोबार किया।

इस तरह, इसकी कुल कमाई इसकी लागत से 70 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है!