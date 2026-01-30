अरिजीत सिंह से विशाल भारद्वाज ने लगाई गुहार, कहा- संन्यास वापस ले लो; वीडियो वायरल

मशहूर गायक अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से अचानक संन्यास लेने के फैसले ने पूरी संगीत इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है। अब लोकप्रिय फिल्ममेकर और संगीतकार विशाल भारद्वाज ने अरिजीत से उनका ये फैसला वापस लेने की भावुक अपील की है। अपनी आगामी फिल्म 'ओ रोमियो' के सेट से एक वीडियो साझा करते हुए विशाल ने इस खबर पर दुख जताया और अरिजीत के फैसले को संगीत जगत के साथ 'अन्याय' करार दिया है।

वीडियो विशाल ने शेयर किया ये वीडियो वीडियो में विशाल हाथ में फोन पकड़े एक गाने 'डर लगता है मुझको तू जाने वाला है, मुझे इश्क हुआ है, ये होने वाला है' की कुछ लाइनें गुनगुना रहे हैं। वीडियो में विशाल की पत्नी और मशहूर गायिका रेखा भारद्वाज भी नजर आ रही हैं। हालांकि, वीडियो में अरिजीत खुद दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन विशाल ने खुलासा किया कि उस वक्त अरिजीत ही वो कैमरा संभाल रहे थे और वीडियो शूट कर रहे थे।

अपील विशाल की अरिजीत से अपील इस खुशनुमा लम्हे को साझा कर विशाल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'अरे अरिजीत... कुछ दिन पहले तक जब हम इस गाने पर साथ में काम कर रहे थे (तुम वीडियो शूट कर रहे थे), मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे साथ मेरा आखिरी फिल्मी गाना होगा। ये बहुत गलत है। ये स्वीकार्य नहीं है। अपना संन्यास वापस लो।' 'ओ रोमियो' का पहला गाना 'हम तो तेरे ही लिए थे' अरिजीत ने गाया था, जिसे खूब पसंद किया गया।

घोषणा ...जब अरिजीत ने किया संन्यास का ऐलान बता दें कि बीते 27 जनवरी को अरिजीत ने इंस्टाग्राम पर संन्यास का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। उन्होंने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा था, 'सभी को नए साल की बधाई। इतने सालों तक मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सबका शुक्रिया। मैं खुशी-खुशी ये घोषणा कर रहा हूं कि अब मैं फिल्मों में गाना गाने (प्लेबैक सिंगिंग) का कोई नया काम नहीं लूंगा। मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं। यह सफर बेहद शानदार रहा।'