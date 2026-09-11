'राइज एंड फॉल 2' के होस्ट बने वीरेंद्र सहवाग, अशनीर ग्रोवर की छुट्टी

वीरेंद्र सहवाग ने संभाली 'राइज एंड फॉल 2' की कमान, अशनीर ग्रोवर हुए बाहर; प्रोमो देखा?

लेखन नेहा शर्मा 06:09 pm Sep 11, 202606:09 pm

क्या है खबर?

पूर्व भारतीय उपकप्तान वीरेंद्र सहवाग अब एक नई भूमिका में नजर आएंगे। वो अमेजन प्राइम वीडियो के शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' को होस्ट करेंगे। इसके साथ ही सहवाग OTT पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। शो का नया सीजन जल्द स्ट्रीम होगा। इसका निर्माण बनिजय एशिया ने किया है। इससे पहले सितंबर, 2025 में शो के पहले सीजन को अशनीर ग्रोवर ने होस्ट किया था, जबकि अभिनेता अर्जुन बिजलानी इसके विजेता बने थे।