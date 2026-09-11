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वीरेंद्र सहवाग ने संभाली 'राइज एंड फॉल 2' की कमान, अशनीर ग्रोवर हुए बाहर; प्रोमो देखा?
'राइज एंड फॉल 2' के होस्ट बने वीरेंद्र सहवाग, अशनीर ग्रोवर की छुट्टी

वीरेंद्र सहवाग ने संभाली 'राइज एंड फॉल 2' की कमान, अशनीर ग्रोवर हुए बाहर; प्रोमो देखा?

लेखन नेहा शर्मा
Sep 11, 2026
06:09 pm
क्या है खबर?

पूर्व भारतीय उपकप्तान वीरेंद्र सहवाग अब एक नई भूमिका में नजर आएंगे। वो अमेजन प्राइम वीडियो के शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' को होस्ट करेंगे। इसके साथ ही सहवाग OTT पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। शो का नया सीजन जल्द स्ट्रीम होगा। इसका निर्माण बनिजय एशिया ने किया है। इससे पहले सितंबर, 2025 में शो के पहले सीजन को अशनीर ग्रोवर ने होस्ट किया था, जबकि अभिनेता अर्जुन बिजलानी इसके विजेता बने थे।

प्राेमो

'राइज एंड फॉल 2' का नया प्रोमो जारी

वीरेंद्र सहवाग अब 'राइज एंड फॉल सीजन 2' के नए होस्ट के रूप में नजर आएंगे। शो का नया प्रोमो रिलीज हो गया है, जिसमें सहवाग अलग-अलग किरदारों में दिखाई दे रहे हैं।

करीब 2 मिनट के इस वीडियो में वो आइजैक न्यूटन, डॉक्टर, शिक्षक समेत कई रूपों में नजर आए। प्रोमो में सहवाग कहते हैं कि शो का नया सीजन काफी 'पेचीदा' होने वाला है। इसे देखकर प्रशंसकों के बीच शो को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।

रणनीति

सहवाग ने बताई खेल की सबसे बड़ी चुनौती

वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि बतौर होस्ट उन्हें इस खेल की सबसे खास बात ये लगती है कि यहां जीत आसान नहीं है और किसी की जगह तय नहीं है।

उनके मुताबिक सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ शीर्ष पर पहुंचना नहीं, बल्कि वहां बने रहना है। खेल में सही समय पर हमला करना, बचाव करना और सामने वाले की चाल समझना जरूरी होगा।

पैसे, रणनीति और बदलते समीकरणों के बीच खिलाड़ियों को हर समय सतर्क रहना पड़ेगा।

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ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रोमो

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एंट्री

क्रिकेट के बाद अब OTT पर सहवाग का जलवा

अक्टूबर, 2015 में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर में कई ट्रॉफियां जीतीं और कई रिकॉर्ड बनाए।

अब भारत के पूर्व उपकप्तान सहवाग 'राइज एंड फॉल' के जरिए OTTs की दुनिया में कदम रख रहे हैं। शो का दूसरा सीजन अमेजन प्राइम वीडियो पर मुफ्त में उपलब्ध होगा।

'राइज एंड फॉल' एक भारतीय रियलिटी शो है, जो ब्रिटेन में स्टूडियो लैम्बर्ट द्वारा बनाए गए इसी नाम के मूल शो का रीमेक है।

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