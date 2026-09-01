रियलिटी शो में प्रतियोगी बनकर आ सकते हैं गोविंदा

गोविंदा बनेंगे रियलिटी शो के प्रतियोगी? 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 को लेकर शुरू हुई चर्चा

लेखन ज्योति सिंह 12:24 pm Sep 01, 202612:24 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहलाने वाले गोविंदा को टीवी पर देखना नई बात नहीं रही है। हाल ही में, उन्हें एकता कपूर के शो 'लॉकअप सीजन 2' में देखा गया था, जहां वह अपनी पत्नी और प्रतियोगी सुनीता आहूजा का समर्थन करने पहुंचे थे। इसके अलावा, वह कपिल शर्मा के कॉमेडी शो से लेकर डांस रियलिटी शो तक के मेहमान भी बन चुके हैं। अब खबर है कि गोविंदा पहली बार प्रतियोगी बनकर रियलिटी शो में आ सकते हैं।