वीरेंद्र सहवाग के 'तिहरे एलिमिनेशन' से 'राइज एंड फॉल 2' में भूचाल, पूनावाला विवाद ने बढ़ाया घर का पारा

माहौल और भी गरमा गया, जब सहवाग ने शहजाद पूनावाला की प्रियंका चाहर चौधरी के बारे में 'वैंप' वाली टिप्पणी पर सवाल उठाया।

इससे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। 'जजमेंट डे' की वोटिंग ने 'रूलर्स' के बीच की बड़ी दरारें उजागर कर दीं। मनीष और जसवंत को शो में बने रहने के लिए एक भी वोट नहीं मिल पाया, वहीं वोटों के बंटवारे के चलते ऋषभ को भी बाहर होना पड़ा।

करण ने तो स्वरा को उनके गठबंधन के समझौते को तोड़ने के लिए सीधा-सीधा टोका। इन एविक्शन के बाद, गठबंधन साफ तौर पर कमजोर होते दिख रहे हैं और अब यह गेम और भी रोमांचक व अप्रत्याशित हो गया है।