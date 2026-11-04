वीरेंद्र सहवाग के 'तिहरे एलिमिनेशन' से 'राइज एंड फॉल 2' में भूचाल, पूनावाला विवाद ने बढ़ाया घर का पारा
'राइज एंड फॉल 2' में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने शो के पहले तिहरे एलिमिनेशन का ऐलान कर दिया है।
इसके बाद मनीष कश्यप, जसवंत बोपन्ना और ऋषभ जायसवाल को घर से बाहर होना पड़ा। सहवाग के इस फैसले से सभी हैरान रह गए।
खासकर इसलिए क्योंकि यह फैसला प्रतियोगियों के व्यवहार और गेम की स्ट्रेटेजी को लेकर हुई गरमागरम बहस के बाद आया था।
सहवाग ने पूनावाला की 'वैंप' टिप्पणी पर उठाया सवाल
माहौल और भी गरमा गया, जब सहवाग ने शहजाद पूनावाला की प्रियंका चाहर चौधरी के बारे में 'वैंप' वाली टिप्पणी पर सवाल उठाया।
इससे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। 'जजमेंट डे' की वोटिंग ने 'रूलर्स' के बीच की बड़ी दरारें उजागर कर दीं। मनीष और जसवंत को शो में बने रहने के लिए एक भी वोट नहीं मिल पाया, वहीं वोटों के बंटवारे के चलते ऋषभ को भी बाहर होना पड़ा।
करण ने तो स्वरा को उनके गठबंधन के समझौते को तोड़ने के लिए सीधा-सीधा टोका। इन एविक्शन के बाद, गठबंधन साफ तौर पर कमजोर होते दिख रहे हैं और अब यह गेम और भी रोमांचक व अप्रत्याशित हो गया है।