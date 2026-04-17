विदेशी हसीना पर विराट कोहली का 'लाइक'

विराट कोहली का विदेशी हसीना की फोटो पर 'लाइक', फैंस बोले- एल्गोरिदम का कुछ करो भाई

लेखन नेहा शर्मा 12:28 pm Apr 17, 202612:28 pm

क्या है खबर?

क्रिकेटर विराट कोहली एक बार फिर मैदान के बाहर अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में लोगों ने देखा कि विराट के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से 'लिजलाज' नाम की एक मशहूर कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के कुछ अजीबोगरीब और कॉमेडी वीडियो लाइक किए गए हैं। जैसे ही इन 'लाइक्स' के स्क्रीनशॉट वायरल हुए, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग विराट की जमकर खिंचाई कर रहे हैं।