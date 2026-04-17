विराट कोहली का विदेशी हसीना की फोटो पर 'लाइक', फैंस बोले- एल्गोरिदम का कुछ करो भाई
क्या है खबर?
क्रिकेटर विराट कोहली एक बार फिर मैदान के बाहर अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में लोगों ने देखा कि विराट के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से 'लिजलाज' नाम की एक मशहूर कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के कुछ अजीबोगरीब और कॉमेडी वीडियो लाइक किए गए हैं। जैसे ही इन 'लाइक्स' के स्क्रीनशॉट वायरल हुए, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग विराट की जमकर खिंचाई कर रहे हैं।
फिरकी
फैंस ने पूछा- क्या फिर इंस्टाग्राम का खेल?
हाल ही में जब प्रशंसकों ने देखा कि विराट ने जर्मन व्लॉगर लिजलाज की एक तस्वीर लाइक की है तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ये पहली बार नहीं, जब विराट का लाइक चर्चा में हो। इससे पहले जब उन्होंने अभिनेत्री अवनीत कौर की फोटो लाइक की थी, तब इस बात को 'इंस्टाग्राम एल्गोरिदम' की तकनीकी गलती बताकर टाल दिया गया था। अब फैंस मजे लेते हुए पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी 'एल्गोरिदम' ही कारण है?
मजेदार प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़
एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'अकाय (विराट के बेटे) के हाथ से फोन लो।' उधर विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा को टैग करते हुए एक फैन ने उन्हें बचाने की कोशिश की और लिखा, 'भाभीजी, उनके फोन से गलती से मैंने लाइक कर दिया था।' 2025 वाले स्पष्टीकरण को याद करते हुए एक यूजर ने कमेंट किया, 'भाई, इस एल्गोरिदम का अब कुछ करना पड़ेगा' जबकि दूसरे ने लिखा, 'लगता है एल्गोरिदम फिर से शरारत कर रहा है।'
ट्विटर पोस्ट
फैंस ले रहे फिरकी
🚨 VIRAT KOHLI CLEARS THE NOISE 🚨— Muftanal Wohra (@mufatnal_wohraa) April 17, 2026
Virat Kohli unliked a post of a foreign model maybe just to avoid unnecessary trolling 👀
Liking a post doesn’t define someone’s character… it could simply be appreciating beauty, nothing more. pic.twitter.com/Y96A9jyBln