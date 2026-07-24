'नागबंधनम' ने रिलीज के 21 दिन बाद OTT पर दी दस्तक, जानिए कब-कहां देख सकेंगे

निर्माताओं ने पुष्टि की है कि 'नागबंधनम' 24 जुलाई, 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है।

उन्होंने पोस्ट के साथ में कैप्शन लिखा, 'छिपे हुए खजानों को खोजने का सफर अब शुरू होता है।'

ये एक माइथोलॉजिकल फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसकी कहानी भारत के प्राचीन विष्णु मंदिरों और उनसे जुड़े रहस्यमयी 'नागबंधन' अनुष्ठान के इर्द-गिर्द बुनी गई है।

जगपति बाबू और महेश मांजरेकर जैसे दिग्गज कलाकार भी फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं।