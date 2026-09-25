'लव एंड वॉर' के सेट से वायरल हुआ आलिया भट्ट का ये डांस वीडियो

संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इसमें आलिया भट्ट कैबरे आउटफिट में डांस करती दिख रही हैं।

फैंस इसे देखकर अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहे और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ समय पहले ही फिल्म आलिया के कैरेक्टर पोस्टर भी रिलीज हुए।

इन पोस्टरों के बाद अब यह क्लिप दर्शकों को फिल्म के संगीत और उसके माहौल को लेकर और ज्यादा उत्सुक कर रहा है।