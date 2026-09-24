वीर दास ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

वीर दास के नाम दर्ज ये ऐतिहासिक उपलब्धियां, इस तरह वैश्विक मंच पर चमकी भारतीय कॉमेडी

लेखन नेहा शर्मा 09:24 am Sep 24, 202609:24 am

क्या है खबर?

इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2026 में लगातार तीसरी बार नामांकित होकर वीर दास ने भारतीय मनोरंजन उद्योग में नया इतिहास रच दिया है। हालांकि, वैश्विक मंच पर देश का नाम रोशन करने वाले इस कॉमेडियन की सफलता सिर्फ एमी तक सीमित नहीं है। अपनी धारदार कॉमेडी और अनोखी सोच के दम पर वीर दास ने ऐसे कई बड़े रिकॉर्ड और मील के पत्थर हासिल किए हैं, जो इससे पहले कोई भी भारतीय स्टैंड-अप आर्टिस्ट नहीं कर पाया था।