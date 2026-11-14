'पायर' को पिथौरागढ़ में शो न मिलने पर छलका विनोद कापड़ी का दर्द, जिस मिट्टी की कहानी; वहीं नहीं मिली जगह

निर्देशक विनोद कापड़ी इस बात से निराश हैं कि उनकी फिल्म 'पायर' को पिथौरागढ़ और नैनीताल में एक भी शो नहीं मिला है, वहीं 13 नवंबर से देशभर में फिल्म के 200 से ज्यादा नए शो जोड़े गए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर अपनी नाराजगी जाहिर की। कापड़ी ने बताया कि पिथौरागढ़ में फिल्म का शो न होना उन्हें ज्यादा दुखी कर रहा है, क्योंकि यह न सिर्फ उनकी फिल्म की कहानी से जुड़ा है, बल्कि उनके परिवार की जड़ें भी इसी जगह से जुड़ी हैं।