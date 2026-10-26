कब होगी विनोद कापड़ी की फिल्म 'पायरे' रिलीज? जानिए क्या होगी इसकी कहानी

30 अक्टूबर को विनोद कापड़ी की नई फिल्म 'पायरे' सिनेमाघरों में आ रही है, जो दर्शकों को उत्तराखंड के खूबसूरत कुमाऊं पहाड़ों तक ले जाएगी।

फिल्म मुख्य रूप से पद्म और तुलसी नाम के एक बुजुर्ग जोड़े की कहानी बताती है, जिनके बच्चे दूर रहने के कारण वे अकेलापन महसूस कर रहे हैं।

यह पलायन और पारिवारिक रिश्तों के गहरे जुड़ाव को बहुत भावुक तरीके से दिखाती है। इसमें ऑस्कर विजेता माइकल डैना का संगीत और गुलजार के लिखे गीत कहानी को और भी खास बना देते हैं।