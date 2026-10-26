कब होगी विनोद कापड़ी की फिल्म 'पायरे' रिलीज? जानिए क्या होगी इसकी कहानी
30 अक्टूबर को विनोद कापड़ी की नई फिल्म 'पायरे' सिनेमाघरों में आ रही है, जो दर्शकों को उत्तराखंड के खूबसूरत कुमाऊं पहाड़ों तक ले जाएगी।
फिल्म मुख्य रूप से पद्म और तुलसी नाम के एक बुजुर्ग जोड़े की कहानी बताती है, जिनके बच्चे दूर रहने के कारण वे अकेलापन महसूस कर रहे हैं।
यह पलायन और पारिवारिक रिश्तों के गहरे जुड़ाव को बहुत भावुक तरीके से दिखाती है। इसमें ऑस्कर विजेता माइकल डैना का संगीत और गुलजार के लिखे गीत कहानी को और भी खास बना देते हैं।
'पायरे' ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों के दिल जीते
फिल्म में पद्म सिंह कापड़ी और हीरा देवी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने अपने किरदारों में असली जिंदगी का अनुभव डाला है।
'पायरे' ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पहले ही खूब चर्चा बटोरी है। इसने टालिन, लंदन और बर्मिंघम में दर्शकों के पुरस्कार जीते हैं।
यह फिल्म बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म भी थी, जहां इसे जूरी का विशेष उल्लेख मिला था।
अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद आती हैं जो सच्ची लगती हैं और दिल को छू लेती हैं, तो यह फिल्म जरूर देखने लायक है।