'दृश्यम: द कन्क्लूजन' से अजय देवगन का पहला गाना जारी, इस गायक ने दी आवाज

लेखन ज्योति सिंह 06:55 pm Sep 17, 202606:55 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कुछ दिन पहले ही निर्देशक अभिषेक पाठक ने इसका ट्रेलर जारी किया था, जिसमें 'विजय सालगांवकर' के किरदार में अभिनेता की दमदार वापसी ने हलचल मचा दी। अब निर्माताओं ने फिल्म का पहला गाना 'विंगंसा' जारी किया है, जो कहानी और विषयवस्तु पर आधारित है। इस गाने में 2 अक्टूबर और पणजी में सत्संग वाले लोकप्रिय संवादों को भी शामिल किया गया है।