'फास्ट एंड फ्यूरियस 11' को मिला नाम, विन डीजल ने रिलीज तारीख का भी किया ऐलान
क्या है खबर?
रफ्तार और एक्शन से सजी दुनिया की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी 'फास्ट एंड फ्यूरियस' के आखिरी अध्याय का आधिकारिक ऐलान हो गया है। सीरीज के मुख्य अभिनेता विन डीजल ने अपनी अगली फिल्म के नाम और रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है। फ्रेंचाइजी की 11वीं फिल्म न केवल पुरानी यादों को ताजा करेगी, बल्कि अभिनेता पॉल वॉकर की विरासत को भी सलाम करेगी। क्या होगा नाम और कब रिलीज होगी इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी की आखिरी किस्त, आइए जानते हैं।
ऐलान
मार्च, 2028 में पर्दे पर आएगी 'फास्ट फॉरएवर'
फ्रेंचाइजी के निर्माता और मुख्य अभिनेता विन डीजल ने इंस्टाग्राम पर 'फास्ट एंड फ्यूरियस' के अगले और 11वें भाग का आधिकारिक टाइटल 'फास्ट फॉरएवर' घोषित कर दिया है। इस खबर को साझा करने के लिए उन्होंने साल 2001 की पहली फिल्म 'द फास्ट एंड द फ्यूरियस' से अपनी और दिवंगत अभिनेता पॉल वॉकर की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की, जिसने फैंस को भावुक कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि 'फास्ट फॉरएवर' 17 मार्च, 2028 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
ट्विटर पोस्ट
'फास्ट एंड फ्यूरिस' की अगली किस्त का नाम आया
The final ‘FAST & FURIOUS’ movie is titled ‘FAST FOREVER’— Complex (@Complex) January 30, 2026
In theaters on March 17, 2028. pic.twitter.com/sUFXHDKi6h
आखिरी फिल्म
'फास्ट एंड फ्यूरियस 11' में जीवित रहेंगी पॉल वॉकर की यादें
विन डीजल के इस पोस्ट ने ये भी संकेत दिया है कि भले ही पॉल वॉकर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और ब्रायन ओ'कोनर का किरदार इस आखिरी फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। 'फास्ट फॉरएवर' के जरिए मेकर्स इस पूरी सीरीज को एक यादगार और सम्मानजनक विदाई देने की तैयारी में हैं। विन खुद इस फ्रेंचाइजी के निर्माता हैं और उन्होंने वादा किया है कि ये फिनाले फिल्म फैंस की उम्मीदों से कहीं बढ़कर होगी।