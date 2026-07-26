'चौहान' में अजय देवगन से भिड़ेंगे विक्रांत मैसी

'चौहान' में विक्रांत मैसी का अनदेखा अवतार, अजय देवगन से दो-दो हाथ करने को तैयार

लेखन नेहा शर्मा 06:38 pm Jul 26, 202606:38 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन, जियो स्टूडियोज और आनंद एल राय का फिल्म 'चौहान' के लिए साथ आना इस साल की सबसे चर्चित खबरों में से एक है। फिल्म के ऐलान वाले वीडियो ने जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल की थी। इस फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत में शुरू होगी और अब इससे जुड़ी एक ऐसी रोमांचक खबर सामने आ रही है, जिसके बाद इसे लेकर दर्शकों का उत्साह दोगुना हो जाएगा। फिल्म में बतौर विलेन विक्रांत मैसी की एंट्री हो गई है।