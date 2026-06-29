अजय देवगन की फिल्म 'चौहान' पर चौतरफा हमला, जानिए किस वजह से हुआ बवाल
अजय देवगन की नई फिल्म 'चौहान' का टीजर रिलीज हुआ है, लेकिन इसे लेकर हंगामा मच गया है।
क्षत्रिय परिषद का आरोप है कि यह फिल्म राजपूतों के इतिहास को 'हथियार' बना रही है। परिषद का कहना है कि चौहान वंश के नाम का इस्तेमाल आज के राजनीतिक या सांप्रदायिक एजेंडा चलाने के लिए हो रहा है।
उन्होंने फिल्मकारों से अपील की है कि वे भारत के पेचीदा इतिहास का सम्मान करें और उसे बांटने वाले विवादों में न घसीटें।
स्वर भास्कर ने अजय की 'चौहान' के पेलेट गन वाले टिप्पणी की आलोचना की
टीजर में कुछ संवाद भी हैं, जिन पर आपत्ति जताई गई है। अजय की पेलेट गन से 'कम नुकसान' होता है वाली टिप्पणी को स्वरा भास्कर ने गलत बताया है।
स्वरा का कहना है कि यह टिप्पणी मानवाधिकारों की अनदेखी करती है। एक और संवाद, 'पठानों को बता दो, चौहान आ रहा है,' पर भी धार्मिक तनाव भड़काने का आरोप लगा है।
जियो स्टूडियोज और कलर येलो प्रोडक्शंस ने मिलकर यह फिल्म बनाई है, जो 1 अक्टूबर, 2027 को रिलीज होगी।