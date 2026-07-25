विक्रांत मैसी के फैन हैं? 'मुसाफिर कैफे' के बाद OTT पर जरूर देखें उनकी ये फिल्में

साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म 'छपाक' में विक्रांत तेजाब हमला पीड़िता का साथ देने वाले एक पक्के इरादे वाले सामाजिक कार्यकर्ता 'अमोल' के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

'हसीन दिलरुबा' साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विक्रांत ने शानदार अभिनय किया है। फिल्म में उनके साथ तापसी पन्नू भी मुख्य भूमिका में हैं। आप इस फिल्म का लुत्फ नेटफ्लिक्स पर उठा सकते हैं।