'बिग बॉस' वाले विक्रम का डबल धमाका, फिल्म में हीरो भी और डायलॉग राइटर भी
मनोरंजन
'बिग बॉस तमिल' में अपनी पहचान बनाने वाले विक्रम अब एक नई फिल्म 'लाइट वेट, बेबी' में मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे। के सी गुरु के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विक्रम स्टैंड-अप कॉमेडियन का किरदार निभा रहे हैं। खास बात यह है कि यह किरदार उनके असल जिंदगी के पेशे से काफी मिलता-जुलता है।
विक्रम ने लिखे 'लाइट वेट, बेबी' के डायलॉग्स
फिल्म में विक्रम एक साधारण कॉमिक का किरदार निभा रहे हैं, जिसे एक महिला बॉडीबिल्डर से प्यार हो जाता है। उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग्स भी खुद ही लिखे हैं। विक्रम ने अपने 'बिग बॉस' के सफर को याद करते हुए बताया कि अब लोग उन्हें 'अपने परिवार का सदस्य' जैसा मानते हैं। इसी वजह से उन्हें फिल्म के मुख्य हीरो के तौर पर यह मौका मिल पाया है।