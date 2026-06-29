सिद्धार्थ संग विक्रम प्रभु की नई फिल्म, सोने के सफर की करेगी पड़ताल
मनोरंजन
विक्रम प्रभु पहली बार निर्देशक बने सिद्धार्थ के साथ एक नई फिल्म में काम कर रहे हैं। यह फिल्म सोने को बिल्कुल नए अंदाज में दिखाएगी।
इसमें न तो सोने की तस्करी के पुराने किस्से होंगे और न ही खदानों वाले घिसे-पिटे दृश्य। दर्शक इसमें एक्शन, कॉमेडी, डार्क ह्यूमर और रोमांस का एक अनूठा मिश्रण देखेंगे, जो एक अनोखी कहानी के साथ बुना गया है।
निर्देशक सिद्धार्थ ने की विक्रम की तारीफ
निर्देशक सिद्धार्थ ने विक्रम के किरदार को ऐसा बताया है, जिससे दर्शक खुद को आसानी से जोड़ सकेंगे। उनके किरदार में एक खास तरह का शानदार व्यक्तित्व भी है, जो विक्रम की मजबूत और कहानी-प्रधान भूमिकाओं वाली फिल्मों के लिए बनी पहचान में बिल्कुल सही बैठता है।
फिल्म में विक्रम एक बार फिर संगीतकार युवान शंकर राजा के साथ काम कर रहे हैं। युवान फिल्म को और भी खास बनाने के लिए एक प्रयोगात्मक साउंड डिजाइन ला रहे हैं।