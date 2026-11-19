इमरान हाशमी की जल्द आने वाली फिल्म 'गनमास्टर G9' का टाइटल ट्रैक हाल ही में जारी हुआ है। यह गाना 1979 में आए दिवंगत बप्पी लहरी के आइकोनिक 'मौसम है गाने का' का एक नया अंदाज है।

इस नए गाने में बेससिक, स्वर्गीय बप्पी लहरी, एनेट पिंटो और विक्रम मोंट्रोस ने अपनी आवाज दी है। विक्रम मोंट्रोस ने इसे फिर से तैयार किया है, जिसमें उन्होंने गाने के मूल अहसास को बरकरार रखते हुए एक मॉडर्न ट्विस्ट भी दिया है।