थलापति विजय और तृषा कृष्णन के समर्थन में आए विक्रम भट्‌ट

लेखन ज्योति सिंह 04:24 pm Mar 09, 202604:24 pm

क्या है खबर?

थलापति विजय अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाओं में घिरे हुए हैं। पत्नी संगीता सोरनालिंगम द्वारा तलाक मांगने के बाद से उनका नाम अभिनेत्री तृषा कृष्णन के साथ जोड़ा जा रहा है। हाल ही में, एक शादी समारोह के दौरान दोनों साथ पहुंचे जिससे इन अफवाहों ने और जोर पकड़ लिया। इस बीच, फिल्ममेकर विक्रम भट्‌ट ने विजय और तृषा के कथित रिश्ते पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दोनों को जिंदगी जीने और प्यार करने का हक है।