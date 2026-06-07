सुष्मिता सेन के साथ अपने अफेयर पर बोले विक्रम भट्ट

विक्रम भट्ट का खुलासा- सुष्मिता सेन से अफेयर था, पर जहर खाने के पैसे नहीं थे

लेखन नेहा शर्मा 02:07 pm Jun 07, 202602:07 pm

क्या है खबर?

निर्देशक विक्रम भट्ट ने अपनी जिंदगी के उस दौर को याद किया है, जब वो बॉलीवुड के बड़े सितारों को निर्देशित कर रहे थे और अभिनेत्री व पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को डेट कर रहे थे। एक हालिया इंटरव्यू में फिल्ममेकर ने सुष्मिता के साथ अपने रिश्ते को याद कर खुलासा किया कि फिल्म इंडस्ट्री में लगातार पहचान बढ़ने के बावजूद उस दौरान उनके पास पैसों की बड़ी किल्लत थी और गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था।