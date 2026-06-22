विक्रम भट्ट का डरावना सच, बोले- हॉरर फिल्में अभिनेता नहीं, बल्कि खौफ को बेचती हैं मनोरंजन Jun 22, 2026

'राज' और '1920' जैसी कामयाब फिल्में बनाने वाले निर्देशक विक्रम भट्ट अपनी नई फिल्म 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' की बॉक्स ऑफिस पर मिली कामयाबी से बेहद खुश हैं।

आलोचकों ने भले ही इस पर सवाल उठाए हों, लेकिन विक्रम मानते हैं कि दर्शक अच्छी डरावनी फिल्मों से खुद को दूर नहीं रख पाते।

उनके मुताबिक, लोग किसी अभिनेता के लिए नहीं, बल्कि डर महसूस करने के लिए सिनेमाघरों का रुख करते हैं। इस जोनर की यही खूबी है।

उनका कहना है कि हॉरर के शौकीन अभिनेताओं के नाम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ रोमांच के लिए ही फिल्म देखने आते हैं।