बॉक्स ऑफिस पर फिर लौटा विक्रम भट्ट का खौफ, महाक्षय चक्रवर्ती की 'हॉन्टेड 3D' के सीक्वल ने पहले दिन की इतनी कमाई मनोरंजन Jun 13, 2026

विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। बॉक्स ऑफिस पर कई दूसरी नई फिल्मों से मिल रही कड़ी टक्कर के बावजूद इस फिल्म ने पहले दिन 2.50 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अपनी शुरुआत की है। महाक्षय चक्रवर्ती, चेतना पांडे और हेमंत पांडे की मुख्य भूमिकाओं से सजी ये फिल्म साल 2011 में आई मशहूर हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3D' का अगला भाग (सीक्वल) है, जो दर्शकों को एक बार फिर डराने के लिए सिनेमाघरों में लौटी है।