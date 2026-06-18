आलिया भट्ट की ट्रोलिंग से दुखी विक्रम भट्ट

आलिया की ट्रोलिंग पर विक्रम भट्ट बोले- 1 लाख रुपये में बिकते हैं 1,000 खराब कमेंट्स

लेखन नेहा शर्मा 07:23 pm Jun 18, 202607:23 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की पहली महिला स्पाई यूनिवर्स फिल्म 'अल्फा' के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी मिला-जुला प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसके बाद से फिल्म की लीड हीरोइन आलिया भट्ट को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। अब इस पूरे विवाद पर मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक विक्रम भट्ट आलिया के बचाव में उतर आए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ट्रोलर्स को आड़े हाथों लेते हुए फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे पेड PR के खेल पर बड़ा खुलासा किया।