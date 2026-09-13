अभिनेता विकास समूद्रे के इस खौफनाक पोस्ट से घबराई पुलिस, बाद में सामने आई सच्चाई

पुलिस ने 1 घंटे से ज्यादा समय में विकास समूद्रे को ढूंढ लिया और पुष्टि की कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। बाद में विकास ने खुद इस गलतफहमी को दूर किया। विकास समूद्रे ‘नवरा माजा नवसाचा’ और ‘फू बाई फू’ जैसे शोज में काम कर चुके हैं। ब्रेन हेमरेज जैसी गंभीर बीमारी से ठीक होने के बाद उन्होंने दोबारा स्टेज पर वापसी की। इसके बाद वो संतोष पवार के मराठी नाटक ‘सुंदरा मनत भरली’ के जरिए फिर से दर्शकों के बीच नजर आए।