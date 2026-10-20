अनुराग कश्यप और वासन बाला पेश कर रहे हैं नई फिल्म 'आखिरी राइड', जानें कब रिलीज होगी

अनुराग कश्यप और वासन बाला इन नए निर्देशकों पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। अनुराग ने उनकी अनूठी कहानी कहने के तरीके की तारीफ करते हुए कहा कि वह दर्शकों की प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्साहित हैं।

वासन ने राजन के पहले के VFX काम के बारे में कहा, "मैं उनकी शॉर्ट फिल्म देखकर बहुत उत्साहित हो गया था। यह तेज, मजेदार, अनोखी और दिल को छू लेने वाली है। इसलिए इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का फैसला मैंने तुरंत कर लिया।"

इस फिल्म को रंजन सिंह, विशेष अग्रवाल, राजन ईपीके और खुद अनुराग ने निर्मित किया है, जिससे इसे मजबूत क्रिएटिव सपोर्ट मिला है।