'जन नायकन' ने 7वें दिन भी दिखाई दमदार रफ्तार, दुनिया भर की कमाई ने सबको चौंकाया

7वें दिन की कमाई की बात करें तो, फिल्म के तमिल वर्जन ने 4.6 करोड़ रुपये जुटाए। वहीं, हिंदी वर्जन से 1 करोड़ रुपये और तेलुगु से 50 लाख रुपये की कमाई हुई।

देशभर में इस फिल्म को 10 हजार से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया, जहां शाम के शोज में करीब 24.38 प्रतिशत दर्शक पहुंचे।

यह कमाई छठे दिन के 8 करोड़ रुपये के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अभी भी अच्छे माने जा रहे हैं।

वेंकट के. नारायण (केवीएन प्रोडक्शंस) ने इस फिल्म का निर्माण किया है। इसमें विजय के साथ पूजा हेगड़े, ममिता बाईजू और प्रकाश राज भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं।